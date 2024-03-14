В «Манчестер Сити» есть решение по Бернарду Силве

В летнее трансферное окно полузащитник Бернарду Силва снова окажется в центре трансферных слухов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, многие клубы будут заинтересованы в Силве летом, однако «Манчестер Сити» не планирует продавать португальца.

Стоит напомнить, что в прошлом году Бернарду Силву активно связывали с «Барселоной», но в итоге футболист остался в «Манчестер Сити». За «горожан» хавбек выступает с сезона 2017/2018.

В августе Бернарду Силва отметит 30-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 80 миллионов евро.