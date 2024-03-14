«Манчестер Юнайтед» зондирует почву для трансферного окна

Летом в «Манчестер Юнайтед» намечается перестройка состава. Гранд Премьер-лиги Англии рассчитывает получить преимущество над другими клубами в борьбе за тех или иных игроков. Чтобы добиться этого, скауты «красных дьяволов» уже сейчас ездят по Европе и контактируют с топ-клубами. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в воскресенье, 17 марта, - против «Ливерпуля» в Кубке Англии. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.