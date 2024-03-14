«Ливерпуль» и «Бавария» поборются за полузащитника

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья в летнее трансферное окно может пойти на повышение. Как сообщает TodoFichajes, за 28-летнего португальца будут бороться «Ливерпуль» и «Бавария». Источники утверждают, что два гранда активизируют усилия, желая заполучить Пальинью.

Стоит сказать, что слухи активно связывали Пальинью с «Баварией» прошлым летом, но в итоге хавбек остался в «Фулхэме» и даже заключил новый контракт. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальца в 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Жоау Пальинья провёл 29 матчей, в которых забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.