Де Брёйне не поможет «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не сможет помочь своей команде в четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Ньюкасла». По информации от журналиста Энди Хэмпсона, тренерский штаб «горожан» не хочет рисковать здоровьем полузащитника, который страдает от небольшой травмы паха.

Напомним, ранее де Брёйне не попал в заявку сборной Бельгии на мартовские матчи, так как главный тренер Доминик Тедеско предпочёл дать футболисту восстановиться.

«Манчестер Сити» ожидает, что де Брёйне будет готов к матчу с лондонским «Арсеналом», который состоится после международной паузы.