Известен срок нового контракта Уайта с «Арсеналом»

Защитник Бен Уайт подписал новый контракт с «Арсеналом» - в скором времени об этом будет объявлено официально. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, новое трудовое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до середины 2028 года. В нём прописана возможность продления ещё на сезон.

За «Арсенал» Бен Уайт выступает с лета 2021 после трансфера из «Брайтона». С тех пор защитник провёл за лондонскую команду 122 матча, в которых забил четыре гола и отдал девять голевых передач на партнёров.

Следующий матч «Арсенал» проведёт 31 марта – против «Манчестер Сити» на выезде.