Назван возможный следующий клуб Гринвуда

Нападающий Мэйсон Гринвуд может сменить клуб ближайшим летом. Интерес к английскому футболисту проявляет «Атлетико». Мадридский клуб будет иметь преимущество в борьбе за Гринвуда, поскольку «Барселона» отказалась от интереса к 22-летнему форварду.

В «Атлетико» понимают, что существует вероятность негативной реакции фанатов на трансфер Гринвуда. При этом в клубе считают, что клуб выиграет от таланта футболиста, пишет The Times.

В настоящий момент Мэйсон Гринвуд выступает в аренде за «Хетафе». В 26 матчах сезона форвард забил восемь голов и отдал пять голевых пасов.

Ранее Гринвуда обвиняли насилии. В феврале 2023 года обвинения сняли, но «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать игрока в первой команде.