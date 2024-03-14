Тедеско объяснил, почему не вызвал де Брёйне в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему оставил полузащитника Кевина де Брёйне вне заявки на ближайшие матчи, которые состоятся в этом месяце.

«В последних играх он выступал с травмой паха. Я пообщался с доктором и самим Кевином. Мы приняли решение не подвергать игрока риску. Лучше дать ему возможность восстановиться в «Манчестер Сити». Надеюсь, де Брёйне подойдёт к чемпионату Европы наилучшим образом», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

Напомним, Кевин пропустил большую часть первой половины нынешнего сезона из-за другой травмы. Сейчас на счету бельгийца один гол и пять ассистов в этом розыгрыше АПЛ.