Де Брёйне не получил вызов в сборную Бельгии из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не поможет сборной Бельгии в ближайших матчах. По информации от журналиста Кристофа Террёра, во время международной паузы хавбек будет находиться в расположении «горожан».

Отмечается, что де Брёйне недавно получил небольшую травму паха, что и послужило причиной непопадания в заявку сборной Бельгии на ближайшие матчи. Ожидается, что полузащитник сможет помочь «Манчестер Сити» после международной паузы.

32-летний де Брёйне в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги провёл 9 матчей, где отметился голом и пятью результативными передачами.