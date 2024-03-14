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Уокер не собирается покидать «Манчестер Сити»

14 Марта 2024 • 12:41 Комментировать
Брайтон
0:0
Манчестер Сити
отменен

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не намерен покидать команду Хосепа Гвардиолы. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин не ведёт переговоров с каким-либо другим клубом.

Напомним, прошлым летом у Кайла был вариант с переходом в мюнхенскую «Баварию». Тренер «красной машины» Томас Тухель почти убедил Уокера в переходе, но в конечном итоге фуллбек принял решение остаться в «Манчестер Сити» и подписать новый контракт.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 33-летний Уокер отметился двумя результативными передачами. В последнее время Кайла начали связывать с трансфером в Саудовскую Аравию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер

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