Уокер не собирается покидать «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не намерен покидать команду Хосепа Гвардиолы. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин не ведёт переговоров с каким-либо другим клубом.

Напомним, прошлым летом у Кайла был вариант с переходом в мюнхенскую «Баварию». Тренер «красной машины» Томас Тухель почти убедил Уокера в переходе, но в конечном итоге фуллбек принял решение остаться в «Манчестер Сити» и подписать новый контракт.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 33-летний Уокер отметился двумя результативными передачами. В последнее время Кайла начали связывать с трансфером в Саудовскую Аравию.