«Арсенал» может подписать вратаря из США

Голкипер «Коламбус Крю» Патрик Шулте может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно сведениям источника, в подписании 23-летнего американца заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» рассматривают кандидатуру Шулте в качестве замены Аарону Рамсдейлу, который может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне МЛС Патрик поучаствовал в трех встречах, в которых пропустил два гола. В одном матче он сохранил свои владения в неприкосновенности. Трудовое соглашение игрока рассчитано до конца 2024 года. Его рыночная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.