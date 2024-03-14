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Санчо хочет остаться в «Боруссии»

14 Марта 2024 • 10:44 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
17.03 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо, выступающий сейчас на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», очень хотел бы остаться в немецком клубе по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом отмечается, что в соглашении между клубами не предусмотрена опция возможного выкупа 23-летнего игрока.

В текущем сезоне Санчо провёл за «Боруссию» 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 25 миллионов евро.

Напомним, Санчо был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо ещё теги

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