Санчо хочет остаться в «Боруссии»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо, выступающий сейчас на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», очень хотел бы остаться в немецком клубе по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом отмечается, что в соглашении между клубами не предусмотрена опция возможного выкупа 23-летнего игрока.

В текущем сезоне Санчо провёл за «Боруссию» 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 25 миллионов евро.

Напомним, Санчо был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ (2:0).