​Ираола: «Отличная победа»

В отложенном матче 17-го тура английского чемпионата «Борнмут» обыграл на выезде «Лутон», причем по ходу игры «вишни» проигрывали три мяча, но сумели в ответ забить целых четыре во второй половине встречи. Испанский наставник «Борнмута» Андони Ираола очень доволен итогами матча:

- Какая классная победа! Но не будем забывать, что во время игры были сложные моменты. И в тот момент было сложно поверить, что можно переломить ход игры. Но игроки верили в это и все получилось, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.

В настоящий момент «Борнмут» занимает 13-е место в турнирной таблице английского чемпионата.