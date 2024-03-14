​Семеньо: «Никогда не принимал участие в таком матче»

В отложенном матче 17-го тура английского чемпионата «Борнмут» обыграл на выезде «Лутон», сумев не только ликвидировать гандикап в три мяча, но и забить четвертый, победный гол. Автором двух мячей стал Антуан Семеньо, который после игры прокомментировал итоги необычной встречи.

- Никогда прежде в моей карьере не было такого матча. Даже после трех пропущенных мячей мы старались играть так, как было принято. Они совершили несколько ошибок, и к началу второго тайма мы вышли с другим настроем. Первый гол дал мощный импульс, - цитирует слова Семеньо BBC Sport.

«Лутон» занимает 18-е место в турнирной таблице английского чемпионата.