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​Роб Эдвардс: «Дали сопернику надежду, и вот результат...»

14 Марта 2024 • 01:10 Комментировать
Борнмут
4:3
Лутон Таун

В отложенном матче 17-го тура английского чемпионата «Борнмут» обыграл на выезде «Лутон» - проигрывая по ходу матча три мяча, «вишни» переломили ход игры и забили в ответ четыре. Наставник «Лутона» Роб Эдвардс поделился своим мнением о прошедшем матче:

- Мы лидировали с преимуществом в три мяча, после чего дали надежду сопернику. Оказалось, что у него достаточно качеств, чтобы реализовывать моменты, а мы не оборонялись должным образом. Где-то проиграли единоборство, где-то не пошли в контакт, так они забили первый мяч, так и второй, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.

«Лутон» занимает 18-е место в турнирной таблице английского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Лутон Таун Роб Эдвардс

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01:10 · Англия. Премьер-лига
​Роб Эдвардс: «Дали сопернику надежду, и вот результат...»
00:40 · Англия. Премьер-лига
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00:30 · Англия. Премьер-лига
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