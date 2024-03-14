​Роб Эдвардс: «Дали сопернику надежду, и вот результат...»

В отложенном матче 17-го тура английского чемпионата «Борнмут» обыграл на выезде «Лутон» - проигрывая по ходу матча три мяча, «вишни» переломили ход игры и забили в ответ четыре. Наставник «Лутона» Роб Эдвардс поделился своим мнением о прошедшем матче:

- Мы лидировали с преимуществом в три мяча, после чего дали надежду сопернику. Оказалось, что у него достаточно качеств, чтобы реализовывать моменты, а мы не оборонялись должным образом. Где-то проиграли единоборство, где-то не пошли в контакт, так они забили первый мяч, так и второй, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.

«Лутон» занимает 18-е место в турнирной таблице английского чемпионата.