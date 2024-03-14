«Борнмут» – третья в истории АПЛ команда, выигравшая матч при отставании в 3+ гола к перерыву

«Борнмут» героически вырвал победу над «Лутон Таун» в поединке Английской премьер-лиги (4:3).

«Вишни» уступали в родных стенах со счётом 0:3 к перерыву, но сумели перевернуть ход встречи во втором тайме, отправив в ворота «шляпников» четыре безответных мяча. По информации Opta, «Борнмут» стал лишь третьей за всю историю Премьер-лиги командой, одержавшей победу после проигранного с разницей в три или более гола первого тайма.

Последним это делал «Вулверхэмптон» в 2003 году (в матче против «Лестера»), а первый подобный камбэк удался «Манчестер Юнайтед» в 2001 году (против «Тоттенхэма»).