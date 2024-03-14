Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» выдал невероятную победу, проиграв первый тайм «Лутон Таун» со счётом 0:3

14 Марта 2024 • 00:30 Комментировать
Борнмут
4:3
Лутон Таун
окончен

Отложенный матч 17-го тура Премьер-лиги «Борнмут» - «Лутон Таун» стал одним из самых ярких в текущем сезоне. Уже на первых минутах Тахит Чон ударом головой открыл счет. Гости провели еще одну комбинацию в штрафной, и Чидози Огбене не мог промахнуться в ее завершении. Огбене мог делать счет разгромным, но упустил еще один чудо-шанс - мимо. На 45-й минуте Росс Баркли все же забил третий гол «Борнмуту».

Сразу после перерыва Доминик Соланке на грани офсайда перебросил вратаря. Илья Забарный на 62-й минуте ударом головой вернул полноценную интригу. Спустя две минуты Антуан Семеньо вовсе сравнял счет. На 83-й минуте хозяева перевернули ход игры, Семеньо оформил дубль - 4:3.

«Борнмут» делит 12-е место с «Фулхэмом», соперник же в трёх очках от спасительной 17-й строчки.

Протокол игры  
Борнмут4:3Лутон Таун
  9'Чон Тахит (0:1)
  31'Огбене Чидози (0:2)
  45'Баркли Росс (0:3)
(1:3) Соланке Доминик50'  
(2:3) Забарный Илья62'  
(3:3) Семеньо Антуан64'  
(4:3) Семеньо Антуан83'  
Нето МурараСмит Адам  69' 71' (Адамс Тайлер ( 71') Забарный ИльяМефам КрисУттара ДангоКристи Райан 90' (Хилл Джеймс ( 90') Кук ЛьюисСеменьо АнтуанСкотт Алекс 46' (Унал Энес ( 46') Синистерра Луис 46' (Тавернер Маркус ( 46') Соланке Доминик 90' (Биллинг Филип ( 90')
Запасные: Февр РоменТраверс МаркКеркез МилошКлюйверт Джастин
Камински ТомасБурк РисМенги ТеденХасиока Даики 68' (Раддок Пелли ( 68') Каборе ИссаДоти АлфиКларк Джордан  30'Баркли Росс 88' (Берри Люк ( 88') Огбене Чидози  66' 88' (Таунсенд Андрос ( 88') Чон Тахит 73' (Вудроу Коули ( 73') Моррис Карлтон
Запасные: Крул ТимПисолд АксельШи ДжеймсDominic MartinsНельсон Зак
13 марта. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Лутон Таун

Новости по матчу

Сегодня, 14 Марта
00:30
«Борнмут» выдал невероятную победу, проиграв первый тайм «Лутон Таун» со счётом 0:3
12 Марта
21:08
Ставка и прогноз на матч Борнмут — Лутон Таун АПЛ — 13 марта 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Лутон Таун Лутон Таун
4
3
1.50 4.50 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» – третья в истории АПЛ команда, выигравшая матч при отставании в 3+ гола к перерыву
00:30 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» выдал невероятную победу, проиграв первый тайм «Лутон Таун» со счётом 0:3
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить своего полузащитника в «Вест Хэм»
00:13 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не планирует трансфер Рэшфорда – клуб предпочитает другую звезду слухи
13 Марта
22:52 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн решил, где хочет работать в новом сезоне слухи
22:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» пока не связывался с «Ливерпулем» по Луису Диасу, но всерьёз претендует на игрока
22:37 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Джо Гомесе: «Он в исключительной форме, и пусть так будет продолжаться долго»
22:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за восходящую звезду «Барселоны» Кубарси слухи
21:41 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готовит крупное предложение по звезде АПЛ
21:11 · Англия. Премьер-лига
Скаут «Манчестер Сити» следил за игрой Кварацхелии в матче с «Барселоной» слухи
21:11 · Англия. Премьер-лига
Йорк посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить игрока, который обеспечит 20 голов за сезон
20:50 · Англия. Премьер-лига
Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» не по футбольным причинам
19:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет сложно продать Антони по очевидной причине
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на чемпиона мира 4 слухи
18:54 · Англия. Премьер-лига
У Собослаи спросили, хотят ли игроки «Ливерпуля» выиграть четыре трофея для Клоппа
Все новости
Рекомендуем