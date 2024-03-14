«Борнмут» выдал невероятную победу, проиграв первый тайм «Лутон Таун» со счётом 0:3

Отложенный матч 17-го тура Премьер-лиги «Борнмут» - «Лутон Таун» стал одним из самых ярких в текущем сезоне. Уже на первых минутах Тахит Чон ударом головой открыл счет. Гости провели еще одну комбинацию в штрафной, и Чидози Огбене не мог промахнуться в ее завершении. Огбене мог делать счет разгромным, но упустил еще один чудо-шанс - мимо. На 45-й минуте Росс Баркли все же забил третий гол «Борнмуту».

Сразу после перерыва Доминик Соланке на грани офсайда перебросил вратаря. Илья Забарный на 62-й минуте ударом головой вернул полноценную интригу. Спустя две минуты Антуан Семеньо вовсе сравнял счет. На 83-й минуте хозяева перевернули ход игры, Семеньо оформил дубль - 4:3.

«Борнмут» делит 12-е место с «Фулхэмом», соперник же в трёх очках от спасительной 17-й строчки.