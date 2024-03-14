«Манчестер Юнайтед» готов отпустить своего полузащитника в «Вест Хэм»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может покинуть команду после завершения сезона.

«Красные дьяволы» могли расстаться с шотландцем ещё прошлым летом, однако решили удержать игрока. Как информирует журналист Питер Холл, теперь в клубе считают, что Мактоминая вполне можно заменить, поэтому охотно рассмотрят предложения по нему в предстоящее трансферное окно. Руководство манкунианцев надеется, что «Вест Хэм», претендовавший на полузащитника годом ранее, вновь попытается провернуть сделку.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Скотта Мактоминая в 28 млн евро. В текущем сезоне игрок забил восемь голов и дважды ассистировал товарищам по команде в 33 матчах.