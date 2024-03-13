Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн готов вернуться в клубный футбол.

36-летний специалист возглавил немецкую национальную команду в сентябре прошлого года, сменив уволенного Ханса-Дитера Флика. Действующий контракт Нагельсманна рассчитан до конца Евро-2024, и пока неизвестно, продолжит ли специалист работу в сборной после завершения турнира. Как сообщает HITC Football, немец склоняется к возвращению в клубный футбол грядущим летом. Наставника особенно привлекает перспектива работы в Английской премьер-лиге.

Напомним, что ранее Юлиан Нагельсманн возглавлял «Баварию», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм».