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Клопп – о Джо Гомесе: «Он в исключительной форме, и пусть так будет продолжаться долго»

13 Марта 2024 • 22:37 Комментировать
Эвертон
0:0
Ливерпуль
отменен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игроке клуба Джо Гомесе.

Немецкий специалист отметил универсальность своего подопечного, так как футболист провёл большую часть игр не на привычной позиции защитника.

«Он значительно улучшил игру. Гомес в исключительной форме, и пусть так будет продолжаться долго», – цитирует главного тренера мерсисайдцев издание Anfield Watch.

Стоит отметить, что Джо в нынешнем сезоне сыграл за «красных» 39 матчей во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

Что касается «Ливерпуля», то команда после 28 туров находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Коллектив заработал 64 очка.


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Евро-Футбол.Ру,
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