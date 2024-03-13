«ПСЖ» готовит крупное предложение по звезде АПЛ

«ПСЖ» готовится к жизни без Килиана Мбаппе – всё идёт к тому, что француз летом окажется в «Реале». Заменить Мбаппе в атакующей линии парижан может Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Mirror Дэвида Макдоннелла, гранд Лиги 1 готовит предложение по Рэшфорду на сумму в 75 миллионов фунтов (почти 88 миллионов евро по текущему курсу).

26-летний Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за другие клубы он пока не играл. В 34 матчах нынешнего сезона нападающий записал на свой счёт семь голов и шесть результативных передач на партнёров.