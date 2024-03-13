Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» готовит крупное предложение по звезде АПЛ

13 Марта 2024 • 21:41 Комментировать

«ПСЖ» готовится к жизни без Килиана Мбаппе – всё идёт к тому, что француз летом окажется в «Реале». Заменить Мбаппе в атакующей линии парижан может Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Mirror Дэвида Макдоннелла, гранд Лиги 1 готовит предложение по Рэшфорду на сумму в 75 миллионов фунтов (почти 88 миллионов евро по текущему курсу).

26-летний Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за другие клубы он пока не играл. В 34 матчах нынешнего сезона нападающий записал на свой счёт семь голов и шесть результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Борнмут Борнмут
Лутон Таун Лутон Таун
0
3
1.50 4.50 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
22:52 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн решил, где хочет работать в новом сезоне слухи
22:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» пока не связывался с «Ливерпулем» по Луису Диасу, но всерьёз претендует на игрока
22:37 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Джо Гомесе: «Он в исключительной форме, и пусть так будет продолжаться долго»
22:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за восходящую звезду «Барселоны» Кубарси слухи
21:41 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готовит крупное предложение по звезде АПЛ
21:11 · Англия. Премьер-лига
Скаут «Манчестер Сити» следил за игрой Кварацхелии в матче с «Барселоной» слухи
21:11 · Англия. Премьер-лига
Йорк посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить игрока, который обеспечит 20 голов за сезон
20:50 · Англия. Премьер-лига
Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» не по футбольным причинам
19:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет сложно продать Антони по очевидной причине
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на чемпиона мира 4 слухи
18:54 · Англия. Премьер-лига
У Собослаи спросили, хотят ли игроки «Ливерпуля» выиграть четыре трофея для Клоппа
18:41 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» приняли решение по Гринвуду слухи
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Капитанство помогло»: Клопп оценил прогресс ван Дейка
18:21 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Эдвардс не тупой – я все равно ухожу из «Ливерпуля»
17:24 · Англия. Премьер-лига
Реднапп заявил, что ван Дейк — лучший защитник АПЛ в истории
Все новости
Рекомендуем