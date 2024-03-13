Скаут «Манчестер Сити» следил за игрой Кварацхелии в матче с «Барселоной»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли.

По информации источника, скаут «горожан» присутствовал на стадионе во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи», чтобы оценить потенциал Кварацхелии.

Игра между командами завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:1. Кварацхелия провел на поле практически весь матч, но не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор грузинского футболиста с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро.