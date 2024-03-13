Йорк посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить игрока, который обеспечит 20 голов за сезон

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк рассказал, кого стоит приобрести манкунианцам, чтобы повысить результативность команды.

По мнению экс-футболиста, «красным дьяволам» нужно присмотреться к бельгийскому форварду Ромелу Лукаку. Йорк считает, что нападающий ещё способен конкурировать с лучшими игроками и обеспечит 15-20 голов за сезон, передаёт издание Metro.

Напомним, что Лукаку уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2017 по 2019 год. На данный момент он принадлежит лондонскому «Челси», но пока защищает цвета итальянской «Ромы» на правах аренды.

В текущем сезоне бельгиец провёл за римский клуб 36 встреч во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.