«Манчестер Юнайтед» будет сложно продать Антони по очевидной причине

«Манчестер Юнайтед» не собирается предпринимать активные шаги по трансферу вингера Антони. В то же время «красные дьяволы» будут не прочь выслушать предложения по бразильцу. При этом камнем преткновения в потенциальном трансфере могут стать обвинения в насилии, выдвинутые в адрес Антони его бывшей девушкой. Об этом пишет The Telegraph.

Полицейские Большого Манчестера и Сан-Паулу продолжают расследование в отношении 24-летнего Антони. Если до лета дело не будет закрыто, или игрока не оправдают, «Манчестер Юнайтед» будет сложно расстаться с бразильцем.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» наверняка придётся смириться с тем, что клуб не сможет отбить все 95 миллионов евро, затраченные на покупку Антони у «Аякса».