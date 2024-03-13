Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» будет сложно продать Антони по очевидной причине

13 Марта 2024 • 19:51 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не собирается предпринимать активные шаги по трансферу вингера Антони. В то же время «красные дьяволы» будут не прочь выслушать предложения по бразильцу. При этом камнем преткновения в потенциальном трансфере могут стать обвинения в насилии, выдвинутые в адрес Антони его бывшей девушкой. Об этом пишет The Telegraph.

Полицейские Большого Манчестера и Сан-Паулу продолжают расследование в отношении 24-летнего Антони. Если до лета дело не будет закрыто, или игрока не оправдают, «Манчестер Юнайтед» будет сложно расстаться с бразильцем.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» наверняка придётся смириться с тем, что клуб не сможет отбить все 95 миллионов евро, затраченные на покупку Антони у «Аякса».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.03.24 в 22:30
Борнмут Борнмут
Лутон Таун Лутон Таун
1.50 4.50 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
19:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет сложно продать Антони по очевидной причине
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на чемпиона мира 3 слухи
18:54 · Англия. Премьер-лига
У Собослаи спросили, хотят ли игроки «Ливерпуля» выиграть четыре трофея для Клоппа
18:41 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» приняли решение по Гринвуду слухи
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Капитанство помогло»: Клопп оценил прогресс ван Дейка
18:21 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Эдвардс не тупой – я все равно ухожу из «Ливерпуля»
17:24 · Англия. Премьер-лига
Реднапп заявил, что ван Дейк — лучший защитник АПЛ в истории
17:05 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» интересен игрок «Ливерпуля» Луис Диас
16:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потратит больше 30 млн евро за выкуп вратаря
16:03 · Англия. Премьер-лига
Ортега в январе был интересен другим клубам АПЛ
15:32 · Англия. Премьер-лига
Маскерано: «Футбол можно разделить на период до Гвардиолы и после»
15:18 · Англия. Премьер-лига
Нападающий лиссабонского «Спортинга» – главная цель «Арсенала» на лето 4
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов выставить на продажу своего самого высокооплачиваемого игрока
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» поспорит с клубами АПЛ за вингера из Чемпионшипа слухи
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем