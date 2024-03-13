«Реал» прорабатывает возможности усиления своего состава на лето. Гранд испанской Ла Лиги нацелился на защитника Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма». Как сообщает газета Marca, рыночная стоимость аргентинца измеряется 48 миллионами евро. При этом председатель «шпор» Даниэль Леви, известный своей жёсткостью в переговорах, может запросить гораздо больше.

В конце 2022 года Кристиан Ромеро стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Действующий контракт 25-летнего защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2027 года. За клуб из Лондона Ромеро выступает с лета 2021 года после перехода из «Аталанты».