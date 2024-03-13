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«Реал» нацелился на чемпиона мира слухи

13 Марта 2024 • 19:43 Комментировать (3)

«Реал» прорабатывает возможности усиления своего состава на лето. Гранд испанской Ла Лиги нацелился на защитника Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма». Как сообщает газета Marca, рыночная стоимость аргентинца измеряется 48 миллионами евро. При этом председатель «шпор» Даниэль Леви, известный своей жёсткостью в переговорах, может запросить гораздо больше.

В конце 2022 года Кристиан Ромеро стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Действующий контракт 25-летнего защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2027 года. За клуб из Лондона Ромеро выступает с лета 2021 года после перехода из «Аталанты».

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Реал Мадрид Тоттенхэм Кристиан Ромеро трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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ингерман
13 Марта 2024 в 19:53
ай на буя он нуж0н.. таперича кажного липавава чемпика будем бырать в каманду што ле.. кхе-кхе..
Барсафобия
13 Марта 2024 в 20:09
не бро придет для обнова рекорд рамоса по красним картам
ингерман
13 Марта 2024 в 20:24
ай.. на халяву развадить бакланав будешь
а с людьми хочешь бозариць мазу правельную держи
бот поганый..
А-ха-ха-ха! )))
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