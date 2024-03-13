У Собослаи спросили, хотят ли игроки «Ливерпуля» выиграть четыре трофея для Клоппа

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи дал комментарий насчёт возможности завершить сезон с четырьмя трофеями.

«Четыре трофея? Хорошо думать об этом. Мы уже выиграли один трофей, осталось ещё три. Я хочу выиграть все три, а вернее – все четыре.

Нужно двигаться от матча к матчу, потому что впереди очень долгий путь. Сейчас у нас матч Лиги Европы, затем – матч Кубка Англии. Дальше пауза на сборные и возобновление АПЛ. Думаю, мы готовы.

Хочет ли команда выиграть четыре трофея для Клоппа? Мы ждём только игр и не думаем о том, что будет в конце сезона», - сказал Собослаи на пресс-конференции.

Как известно, Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по завершению сезона.