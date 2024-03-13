Судя по всему, «Барселона» в летнее трансферное окно не будет бороться за трансфер нападающего Мэйсона Гринвуда. На днях спортивный директор каталонского клуба Деку пообщался с представителями «Манчестер Юнайтед». Если верить информации ESPN, «сине-гранатовые» дистанцировались от трансфера Гринвуда.

Отмечается, что потенциальные претенденты на подписание Гринвуда обеспокоены обвинениями в адрес игрока в сексуальном насилии, хоть они и были сняты более года назад.

В настоящий момент 22-летний Мэйсон Гринвуд выступает за «Хетафе» на правах аренды. В 26 матчах форвард забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

​Представители «Манчестер Юнайтед» поехали на переговоры по Гринвуду