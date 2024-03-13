Клопп: «Эдвардс не тупой – я все равно ухожу из «Ливерпуля»

На днях Майкл Эдвардс был назначен на работу в Fenway Sports Group – компанию, которой принадлежит «Ливерпуль». Главный тренер команды Юрген Клопп ответил на вопрос, обсуждал ли с ним Эдвардс с ним возможность отмены решения об уходе из клуба.

«Нет, потому что – и это действительно важно для работы – он не тупой! Представляете, если я сейчас передумаю? Я не делаю таких заявлений, не обдумав их. Я все равно ухожу», - слова Клоппа приводит журналист Нил Джонс.

Напомним, что о решении покинуть «Ливерпуль» Клопп объявил в январе.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 14 марта – против «Спарты» в Лиге Европы.