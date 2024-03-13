Реднапп заявил, что ван Дейк — лучший защитник АПЛ в истории

Бывший наставник лондонского «Тоттенхэм» Гарри Реднапп высказался о защитнике «Ливерпуля» Виргиле ван Дейке.

По мнению специалиста, в прошлом матче против «Манчестер Сити» ван Дейк полностью выиграл борьбу у Эрлинга Холанна.

— Я не знаю точно, но мне кажется, что за всю историю вряд ли был такой защитник, который лучше ван Дейка. На поле он умеет все, — цитирует Реднаппа журналист Дэйв Окоп.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 34 играх с учетом всех турниров, в которых четыре раза отправил мяч в сетку ворот соперников и оформил два ассиста.

По итогам 28 туров «Ливерпуль» находится на второй позиции в чемпионате Англии, имея в своей копилке 64 очка.