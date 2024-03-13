Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Реднапп заявил, что ван Дейк — лучший защитник АПЛ в истории

13 Марта 2024 • 17:24 Комментировать
Эвертон
0:0
Ливерпуль
отменен

Бывший наставник лондонского «Тоттенхэм» Гарри Реднапп высказался о защитнике «Ливерпуля» Виргиле ван Дейке.

По мнению специалиста, в прошлом матче против «Манчестер Сити» ван Дейк полностью выиграл борьбу у Эрлинга Холанна.

— Я не знаю точно, но мне кажется, что за всю историю вряд ли был такой защитник, который лучше ван Дейка. На поле он умеет все, — цитирует Реднаппа журналист Дэйв Окоп.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 34 играх с учетом всех турниров, в которых четыре раза отправил мяч в сетку ворот соперников и оформил два ассиста.

По итогам 28 туров «Ливерпуль» находится на второй позиции в чемпионате Англии, имея в своей копилке 64 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гарри Реднапп Виргил Ван Дейк ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Марта
11:42
Маунт летом мог оказаться в «Ливерпуле» или «Арсенале» 2
12 Марта
12:19
«Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за защитника «Айнтрахта»
11 Марта
14:05
«Манчестер Юнайтед» всё ещё интересуется двумя игроками «Эвертона»
02:31
«Манчестер Сити» готов побороться с «Ливерпулем» за звезду «Вулверхэмптона»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.03.24 в 22:30
Борнмут Борнмут
Лутон Таун Лутон Таун
1.50 4.50 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
18:41 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» приняли решение по Гринвуду слухи
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Капитанство помогло»: Клопп оценил прогресс ван Дейка
18:21 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Эдвардс не тупой – я все равно ухожу из «Ливерпуля»
17:24 · Англия. Премьер-лига
Реднапп заявил, что ван Дейк — лучший защитник АПЛ в истории
17:05 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» интересен игрок «Ливерпуля» Луис Диас
16:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потратит больше 30 млн евро за выкуп вратаря
16:03 · Англия. Премьер-лига
Ортега в январе был интересен другим клубам АПЛ
15:32 · Англия. Премьер-лига
Маскерано: «Футбол можно разделить на период до Гвардиолы и после»
15:18 · Англия. Премьер-лига
Нападающий лиссабонского «Спортинга» – главная цель «Арсенала» на лето 4
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов выставить на продажу своего самого высокооплачиваемого игрока
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» поспорит с клубами АПЛ за вингера из Чемпионшипа слухи
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Серии А, ценник – 60 млн евро
13:55 · Англия. Премьер-лига
Галлас: Холанн уже не тот зверь
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хотел пригласить защитника «Барселоны», но получил отказ
Все новости
Рекомендуем