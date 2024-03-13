«Арсенал» потратит больше 30 млн евро за выкуп вратаря

«Арсенал» активирует опцию выкупа вратаря Давида Райи. В настоящий момент испанец выступает за лондонцев в аренде, а права на него принадлежат «Брентфорду». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, решение о выкупе Райи «канониры» приняли ещё несколько месяцев назад. На эту сделку клуб потратит 27 миллионов фунтов (примерно 31,5 миллиона евро).

Романо также отмечает, что в скором времени «Арсенал» заключит новое трудовое соглашение с защитником Беном Уайтом.

Напомним, что во вторник «Арсенал» обыграл «Порту» в Лиге чемпионов по пенальти. Давид Райя в серии одиннадцатиметровых совершил два сэйва