Ортега в январе был интересен другим клубам АПЛ

Вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега в январе мог перебраться в другой клуб из Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Сэм Ли, к немцу проявляли интерес другие команды из туманного Альбиона.

Ортега отказался покидать «Манчестер Сити», несмотря на то, что не является основным голкипером команды. «Горожане» в скором времени хотят продлить контракт с 31-летним вратарём.

Напомним, Ортега ранее выступал в Бундеслиге за «Арминию». Летом 2022 года немец перебрался в «Манчестер Сити» и в первом же сезоне выиграл с командой требл.

Прошлым летом к Штефану проявляла интерес мюнхенская «Бавария», но трансфер не состоялся.