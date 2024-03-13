Маскерано: «Футбол можно разделить на период до Гвардиолы и после»

Известный в прошлом футболист Хавьер Маскерано высказался о нынешнем рулевом «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Наследие Пепа Гвардиолы – это не титулы. Его наследие – это то, что он привнёс в футбол. Этот вид спорта можно разделить на период до Пепа и после Пепа. Когда я приехал в Европу в 2006 году, футбол сильно отличался от того, который мы теперь видим после «Барселоны» Пепа», - цитирует Маскерано аргентинский Ole.

Отметим, что в 2023 году под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл пять титулов. «Горожане» выиграли Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.