«Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед»

В «Реале» намечается некоторая перестройка состава. Клуб активно связывают с левым защитником Альфонсо Дэвисом из «Баварии», поэтому Ферлан Менди может уехать из Мадрида туда, где игрового времени у него будет больше.

Если верить TodoFichajes, «Реал» предложил трансфер Менди «Манчестер Юнайтед». Мадридцы готовы отпустить 28-летнего защитника за 30 миллионов евро. Предложение из Мадрида является заманчивым для «красных дьяволов», однако видеть Ферлана в своих рядах хотят и другие клубы.

В сезоне 2023/2024 Менди поучаствовал в 27 матчах. В них защитник записал на свой счёт один гол.