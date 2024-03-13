«Ливерпуль» нашёл усиление в Серии А, ценник – 60 млн евро

«Ливерпуль» строит планы на трансферное лето, которое впервые с 2015 года пройдёт без нахождения в клубе Юргена Клоппа. На радаре гранда Премьер-лиги находится полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс из «Аталанты». Как сообщает Tutto Juve, «красные» заинтересованы в подписании 26-летнего нидерландца в летнее межсезонье.

Отмечается, что Копмейнерс оценивается в 60 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляют и другие статусные европейские клубы.

В сезоне 2023/2024 Тён Копмейнерс провёл 33 матча, в которых записал на свой счёт 12 голов и четыре результативных паса на партнёров.