Галлас: Холанн уже не тот зверь

Известный в прошлом футболист Вильям Галлас высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне. По мнению Галласа, Холанн выглядит уже не так, как в прошлом сезоне.

«Я не думаю, что Холанн выглядит так же. Его игра, его удары, его желание – всё это не то по сравнению с прошлым сезоном. В прошлом сезоне он боролся за каждый мяч и утомлял защитников, потому что оказывал на них огромное давление своей физической формой.

После восстановления от травмы его футбол изменился. Может, он всё ещё пытается набрать ритм? Возможно. Но что-то в Холанне сильно изменилось. В прошлом году он был зверем – он не давал защитникам ни минуты на передышку. Возможно, он устал», - сказал Галлас Genting Casino.

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