«Манчестер Юнайтед» нашёл новичка в полузащиту за 85 млн евро

«Манчестер Юнайтед» нашел топовое усиление в среднюю линию команды. По информации журналистов Todofichajes, в сферу интересов «красных дьяволов» попал полузащитник сборной Бразилии и «Ньюкасла» Бруно Гимараэс.

26-летний хавбек оценивается порталом Transfermarkt в 85 миллионов евро. Гимараэс связан контрактом с «сороками» до конца июня 2028 года.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Бруно со стороны «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги бразилец провел 27 матчей. Полузащитник забил три гола, сделал пять ассистов и получил девять желтых карточек.