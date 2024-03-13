Лисандро Мартинес должен вернуться в строй к концу месяца

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес в конце месяца должен вернуться в строй. Как сообщает United Stand, аргентинский футболист должен принять участие в матче с «Брентфордом», который состоится 30 марта.

Сообщается, что восстановление Мартинеса проходит довольно позитивно. Напомним, несколько недель назад Лисандро вернулся на поле после серьёзной травмы, но очень скоро получил новое повреждение.

Аргентинец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, когда перешёл из амстердамского «Аякса» по инициативе главного тренера Эрика тен Хага, с которым также работал в Нидерландах.