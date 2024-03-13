Деньги на ветер: Самые дорогие травмированные игроки чемпионата Англии

Полученная травма – всегда неожиданность. Страдает, и не только физически, как сам футболист, так и его клуб. Причём последний, в лице его руководителей, в определённой степени теряет ещё и финансово, ведь в игрока вложены денежные средства. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тех последних травмах футболистов, которые обходятся слишком дорого.
Защитники преобладают
Однозначного ответа, кто чаще травмируется – нападающий либо защитник, нет. Но вот в списке самых дорогих футболистов Английской премьер-лиги, оказавшихся волей судьбы в лазарете, подавляюще количество представителей оборонительных порядков. Защитники и представители средней линии заняли олимп «общества» высокооплачиваемых обладателей больничного листа.
Колено и сухожилия – причина всех бед
26-летний Кристофер Нкунку близок к линии атаки как никто другой в представленном списке травмированных. Атакующий полузащитник «Челси» принёс достаточно бед защитникам, за что те не оставили и его в покое. А вот для новых руководителей столичного лондонского клуба нахождение в лазарете футболиста со стоимостью в 75 млн евро не самое лучшее решение проблемы. Деньги должны себя оправдывать. Компанию Нкунку составил 24-летний испанец Педро Порро. Правый полузащитник «Тоттенхэма» три года назад получил вызов в национальную сборную Испании, а чуть более года назад примерил форму «шпор».
22-летний Марк Гехи зарекомендовал себя как неординарный футболист, имеющий своё лицо. Травмы колен и сухожилий – следствие, как правило, контактной игры. Именно эти проблемы проявились у Эзри Конса из «Астон Виллы», шотландца по происхождению Аарона Хики из «Брентфорда» и опорного 30-летнего полузащитника из Ганы Томаса Парти, защищающего цвета «оружейников» из Лондона.
Футболисты АПЛ с высокой трансферной стоимостью, получившие травмы
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|Кристофер Нкунку
|«Челси»
|Полузащитник
|Колено
|75,00
|Педро Порро
|«Тоттенхэм»
|Защитник
|Растяжение
|45,00
|Марк Гехи
|«Кристал Пэлас»
|Защитник
|Коленом
|38,00
|Эзри Конса
|«Астон Вилла»
|Защитник
|Колено
|35,00
|Аарон Хики
|«Брентфорд»
|Защитник
|Подколенное сухожилия
|30,00
|Томас Парти
|«Арсенал»
|Полузащитник
|Подколенное сухожилия
|25,00
Помимо вышеупомянутых футболистов, в список травмированных также входят:
- Трент Александер-Арнольд (Разрыв связки колена) до 31 марта 2024 – 70 млн евро
- Леви Колвилл (Травма пальца ноги) – 55 млн евро
- Ромео Лавия (Травма подколенного сухожилия) – 50 млн евро
- Энтони Гордон (Травма колена) - 50 млн евро
- Лисандро Мартинес (Травма колена) до 31 марта 2024 – 50 млн евро
- Юрриен Тимбер (Разрыв крестообразной связки) – 40 млн евро
- Райан Гравенберх (Травма лодыжки) – 35 млн евро
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Константин Лицин
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