Деньги на ветер: Самые дорогие травмированные игроки чемпионата Англии

Полученная травма – всегда неожиданность. Страдает, и не только физически, как сам футболист, так и его клуб. Причём последний, в лице его руководителей, в определённой степени теряет ещё и финансово, ведь в игрока вложены денежные средства. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тех последних травмах футболистов, которые обходятся слишком дорого.

Защитники преобладают

Однозначного ответа, кто чаще травмируется – нападающий либо защитник, нет. Но вот в списке самых дорогих футболистов Английской премьер-лиги, оказавшихся волей судьбы в лазарете, подавляюще количество представителей оборонительных порядков. Защитники и представители средней линии заняли олимп «общества» высокооплачиваемых обладателей больничного листа.

Колено и сухожилия – причина всех бед

26-летний Кристофер Нкунку близок к линии атаки как никто другой в представленном списке травмированных. Атакующий полузащитник «Челси» принёс достаточно бед защитникам, за что те не оставили и его в покое. А вот для новых руководителей столичного лондонского клуба нахождение в лазарете футболиста со стоимостью в 75 млн евро не самое лучшее решение проблемы. Деньги должны себя оправдывать. Компанию Нкунку составил 24-летний испанец Педро Порро. Правый полузащитник «Тоттенхэма» три года назад получил вызов в национальную сборную Испании, а чуть более года назад примерил форму «шпор».

22-летний Марк Гехи зарекомендовал себя как неординарный футболист, имеющий своё лицо. Травмы колен и сухожилий – следствие, как правило, контактной игры. Именно эти проблемы проявились у Эзри Конса из «Астон Виллы», шотландца по происхождению Аарона Хики из «Брентфорда» и опорного 30-летнего полузащитника из Ганы Томаса Парти, защищающего цвета «оружейников» из Лондона.

Футболисты АПЛ с высокой трансферной стоимостью, получившие травмы

Игрок Клуб Амплуа Травма Трансферная стоимость Кристофер Нкунку «Челси» Полузащитник Колено 75,00 Педро Порро «Тоттенхэм» Защитник Растяжение 45,00 Марк Гехи «Кристал Пэлас» Защитник Коленом 38,00 Эзри Конса «Астон Вилла» Защитник Колено 35,00 Аарон Хики «Брентфорд» Защитник Подколенное сухожилия 30,00 Томас Парти «Арсенал» Полузащитник Подколенное сухожилия 25,00

Помимо вышеупомянутых футболистов, в список травмированных также входят:

Трент Александер-Арнольд (Разрыв связки колена) до 31 марта 2024 – 70 млн евро

Леви Колвилл (Травма пальца ноги) – 55 млн евро

Ромео Лавия (Травма подколенного сухожилия) – 50 млн евро

Энтони Гордон (Травма колена) - 50 млн евро

Лисандро Мартинес (Травма колена) до 31 марта 2024 – 50 млн евро

Юрриен Тимбер (Разрыв крестообразной связки) – 40 млн евро

Райан Гравенберх (Травма лодыжки) – 35 млн евро​

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