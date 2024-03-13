«Манчестер Юнайтед» решил, как поступит с Гринвудом

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решении относительно будущего форварда Мэйсона Гринвуда, ныне выступающего на правах аренды за испанский «Хетафе».

Согласно информации журналистов газеты Marca, манкунианцы намерены избавиться от нападающего в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» хотят выручить с продажи 22-летнего англичанина 50 миллионов евро. В услугах Гринвуда заинтересована каталонская «Барселона», однако «сине-гранатовые» не готовы платить такие деньги.

В сезоне-2023/2024 Мэйсон поучаствовал в 26 поединках во всех турнирах. Нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.