Травмированный Лисандро Мартинес вызван в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони верит в скорое возвращение в строй центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

26-летний футболист не появляется на поле с начала февраля – он получил травму колена во встрече с «Вест Хэмом». Ожидалось, что центрбек не вернётся к игре до конца марта, однако в сборной Аргентины решили вызвать его на предстоящие товарищеские матчи против Сальвадора и Коста-Рики, которые пройдут в США 23 и 27 марта соответственно.

Лисандро Мартинес провёл десять матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей.