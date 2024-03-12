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Травмированный Лисандро Мартинес вызван в сборную Аргентины

12 Марта 2024 • 23:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Шеффилд Юнайтед
отменен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони верит в скорое возвращение в строй центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

26-летний футболист не появляется на поле с начала февраля – он получил травму колена во встрече с «Вест Хэмом». Ожидалось, что центрбек не вернётся к игре до конца марта, однако в сборной Аргентины решили вызвать его на предстоящие товарищеские матчи против Сальвадора и Коста-Рики, которые пройдут в США 23 и 27 марта соответственно.

Лисандро Мартинес провёл десять матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины Лионель Скалони Лисандро Мартинес ещё теги

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