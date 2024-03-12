​Представители «Манчестер Юнайтед» поехали на переговоры по Гринвуду

Представители «Манчестер Юнайтед» отправились на переговоры с «Хетафе» по будущему нападающего Мэйсона Гринвуда. В настоящий момент футболист играет за испанский клуб в аренде. «Красные дьяволы» готовы продлить Гринвуда за 50 миллионов евро, но «Хетафе» не может заплатить так много. При этом клуб надеется найти решение, чтобы сохранить 22-летнего англичанина.

Как сообщает Marca, представители «МЮ» отправились на переговоры с «Хетафе» после встречи со спортивным директором «Барселоны» Деку. Каталонский клуб тоже проявляет интерес к Гринвуду, но финансовые проблемы усложняют задачу по подписанию форварда.

В 26 матчах за «Хетафе» Мэйсон Гринвуд забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.