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​Представители «Манчестер Юнайтед» поехали на переговоры по Гринвуду

12 Марта 2024 • 19:41 Комментировать (1)

Представители «Манчестер Юнайтед» отправились на переговоры с «Хетафе» по будущему нападающего Мэйсона Гринвуда. В настоящий момент футболист играет за испанский клуб в аренде. «Красные дьяволы» готовы продлить Гринвуда за 50 миллионов евро, но «Хетафе» не может заплатить так много. При этом клуб надеется найти решение, чтобы сохранить 22-летнего англичанина.

Как сообщает Marca, представители «МЮ» отправились на переговоры с «Хетафе» после встречи со спортивным директором «Барселоны» Деку. Каталонский клуб тоже проявляет интерес к Гринвуду, но финансовые проблемы усложняют задачу по подписанию форварда.

В 26 матчах за «Хетафе» Мэйсон Гринвуд забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Барселона Деку Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
12 Марта 2024 в 20:33
50 лямов за аренду? Сильно круто что-то.
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