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​Уокер рассказал о своём отношении к лиге Саудовской Аравии

12 Марта 2024 • 19:08 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о возможном переезде в один из саудовских клубов.

«Я никогда не скажу «никогда». Деньги, которые платят их клубы, являются важным фактором, почему футболисты туда едут. Криштиану Роналду открыл эту дорогу. Если они продолжат приглашать статусных игроков, их лига станет лучше, так почему бы туда не поехать?» - сказал Уокер в программе FIVE.

В конце весны Кайлу Уокеру исполнится 34 года. За «Манчестер Сити» защитник выступает с лета 2017 года. Действующий контракт защитника рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
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