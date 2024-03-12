​«Манчестер Сити» могут соблазнить 120 млн евро за де Брёйне

Будущее полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне остаётся обсуждаемой темой в мире футбола. Действующий контракт бельгийца рассчитан до середины 2025 года, и пока непонятно, может ли соглашение быть продлено.

Как сообщает Mundo Deportivo, клубы из Саудовской Аравии могут предложить за де Брёйне ближайшим летом 120 миллионов евро. И хотя «Манчестер Сити» предпочёл бы сохранить бельгийца ещё на сезон, такие огромные деньги могут соблазнить клуб к тому, чтобы пойти на трансфер.

В сезоне 2023/2024 Кевин де Брёйне провёл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал 13 голевых передач на партнёров.

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