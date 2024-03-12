​«Манчестер Юнайтед» интересен одноклубник Захаряна

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино может сменить клубную прописку ближайшим летом. Как сообщает Cope, интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». Кроме того, Мерино находится на радарах «Манчестер Сити», «Ювентуса» и «Атлетико». Выкупить хавбека у «Реал Сосьедада» можно будет за 60 миллионов евро – это прописано в его действующем контракте.

В сезоне 2023/2024 Микель Мерино провёл 36 официальных матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

Отметим, что за «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян.