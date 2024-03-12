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Тен Хаг высказался об игре Эванса в этом сезоне

12 Марта 2024 • 16:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Шеффилд Юнайтед
отменен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступления центрального защитника Джонни Эванса в нынешнем сезоне. Напомним, прошлым летом манкунианцы вернули своего бывшего игрока и заключили с ним контракт до конца нынешнего сезона.

«Как вы видите по игре Джонни в течение сезона, он является очень важным футболистом для команды. В нужное время Эванс всегда готов выйти на поле и хорошо выступить», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что 36-летний Эванс с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джонни Эванс Эрик тен Хаг ещё теги

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