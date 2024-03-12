​Сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит тен Хагу при увольнении – названа сумма

Поговаривают, что в летнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» может смениться тренер. Сейчас с командой работает Эрик тен Хаг, но результаты далеки от желаемых. На текущий момент «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.

Если тен Хага уволят, «Манчестер Юнайтед» придётся выплатить ему 10 миллионов фунтов в качестве компенсации. Об этом рассказывает The Times.

Ранее с «Манчестер Юнайтед» слухи связывали разных специалистов, в том числе находящегося без работы уже почти три года Зинедина Зидана.

​Появилась важная информация о будущем Зидана