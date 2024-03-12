Нападающий Родриго может покинуть «Реал» ближайшим летом, поскольку вероятный трансфер Килиана Мбаппе в мадридский суперклуб будет означать для бразильца снижение количества игровых минут.

Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, серьёзный интерес к Родриго проявляют «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Реал» будет готов продать бразильца, но только за большие деньги – как минимум за 120 миллионов евро.

В 40 матчах сезона 2023/2024 Родриго записал на свой счёт 13 голов и восемь результативных пасов на партнёров. В январе бразильский форвард отметил свой 23-й день рождения.

Звезда «Реала» может стать жертвой Мбаппе

​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»