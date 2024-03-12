«Манчестер Сити» провёл переговоры с Ортегой по новому контракту

«Манчестер Сити» провёл переговоры с голкипером Штефаном Ортегой по поводу нового контракта. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, пока руководство «горожан» не смогло убедить немца заключить новое соглашение.

Отмечается, что в настоящий момент Ортега полностью сфокусирован на матчах «Манчестер Сити» и не намерен отвлекаться. Напомним, в последнем туре вратарь заменил травмированного Эдерсона в матче против «Ливерпуля», где неплохо проявил себя во втором тайме.

Прошлым летом Ортега был не против уйти в мюнхенскую «Баварию», но «Манчестер Сити» заблокировал трансфер.