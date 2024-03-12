«Манчестер Юнайтед» сообщил о рекордной выручке

Финансовый директор Клифф Бэти высказался о рекордной выручке «Манчестер Юнайтед» за второй квартал, которая составила 265,9 млн евро.

— Это захватывающее время для «Манчестер Юнайтед». После инвестиций сэра Джима Рэтклиффа мы все сосредоточены на совместной работе. Мы хотим продвигать клуб вперед и добиваться успехов, — цитирует Бэти журналист Бен Джейкобс.

После 28 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды 47 набранных очков. Отставание «красных дьяволов» от зоны Лиги чемпионов составляет восемь баллов.