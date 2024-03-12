Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Защитник «Барселоны» интересен двум грандам АПЛ

12 Марта 2024 • 14:06 Комментировать

В летнее трансферное окно в «Барселоне» намечается перестройка состава. Покупать игроков каталонцам сложно – их финансовое положение оставляет желать лучшего – поэтому каталонцы для начала думают о продажах.

В списке игроков, которых «Барселона» может продать, находится защитник Жюль Кунде. Как сообщает испанское издание Sport, 25-летний француз интересен двум грандам Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кунде в 60 миллионов евро. В этом сезоне защитник провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и четыре голевых паса на партнёров.

​«Барселона» выбрала двух неприкасаемых защитников – названы имена

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Жюль Кунде трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Промес обратился к «Спартаку» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен» ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Марта
16:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался об игре Эванса в этом сезоне
15:56 · Англия. Премьер-лига
​Сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит тен Хагу при увольнении – названа сумма
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» пока не начинала работу по трансферу Гринвуда
15:23 · Англия. Премьер-лига
Олисе – пока единственная цель новых владельцев «Манчестер Юнайтед» на лето
15:11 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес слухи
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» надеется, что Мартинелли вернётся в строй к матчу с «Манчестер Сити»
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» провёл переговоры с Ортегой по новому контракту
14:28 · Англия. Премьер-лига
Нету не горит желанием переходить в «Тоттенхэм», португалец интересен другим топ-клубам
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил о рекордной выручке
14:23 · Англия. Премьер-лига
​В «Ньюкасле» приняли решение по будущему тренера Хау
14:06 · Англия. Премьер-лига
​Защитник «Барселоны» интересен двум грандам АПЛ
14:02 · Англия. Премьер-лига
Маунт вернулся в общую группу
12:36 · Англия. Премьер-лига
Палмер – первый игрок, который забил гол и отдал ассист в 5 матчах этого розыгрыша АПЛ
12:31 · Англия. Премьер-лига
Артета: «После первых трёх месяцев я не мог поверить, что стадион будет распевать имя Хаверца»
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за защитника «Айнтрахта»
Все новости
Рекомендуем