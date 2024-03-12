​Защитник «Барселоны» интересен двум грандам АПЛ

В летнее трансферное окно в «Барселоне» намечается перестройка состава. Покупать игроков каталонцам сложно – их финансовое положение оставляет желать лучшего – поэтому каталонцы для начала думают о продажах.

В списке игроков, которых «Барселона» может продать, находится защитник Жюль Кунде. Как сообщает испанское издание Sport, 25-летний француз интересен двум грандам Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кунде в 60 миллионов евро. В этом сезоне защитник провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и четыре голевых паса на партнёров.

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