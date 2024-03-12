Маунт вернулся в общую группу

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт приступил к тренировочным занятиям в общей группе. Об этом информирует пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, 25-летний футболист не играет с ноября прошлого года из-за травмы.

В сезоне-2023/24 Маунт появился на поле в восьми матчах Английской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

После 28 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 47 очков.

В субботу, 16 марта, подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 29-го тура АПЛ. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.